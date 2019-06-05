Ср, 5.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме
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  • Жителей Эстонии предупреждают: если вам пришло это письмо, ваши пароли от банка пытаются украсть

Жителей Эстонии предупреждают: если вам пришло это письмо, ваши пароли от банка пытаются украсть

Мошенническое письмо.

ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня жителей Эстонии захлестнула лавина мошеннических писем от имени банка SEB, сообщает Postimees.

«Если на ваш адрес электронной почты придет письмо с названием "Teil on võrgus 2 uut dokumenti", не открывайте приведенную в письме ссылку. Речь идет о мошенническом письме, которое перенаправляет на внешне напоминающий сайт SEB, где просят войти в интернет-банк», - сообщает Департамент государственной инфосистемы (RIA).

Речь идет о попытке заполучить пароли. Внимание нужно обратить на то, что ссылка ведет на страницу, домен которой не seb.ee. Также адрес электронной почты отправителя письма не заканчивается на seb.ee.

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