Жителей Эстонии предупреждают: если вам пришло это письмо, ваши пароли от банка пытаются украсть

«Если на ваш адрес электронной почты придет письмо с названием "Teil on võrgus 2 uut dokumenti", не открывайте приведенную в письме ссылку. Речь идет о мошенническом письме, которое перенаправляет на внешне напоминающий сайт SEB, где просят войти в интернет-банк», - сообщает Департамент государственной инфосистемы (RIA).

Речь идет о попытке заполучить пароли. Внимание нужно обратить на то, что ссылка ведет на страницу, домен которой не seb.ee. Также адрес электронной почты отправителя письма не заканчивается на seb.ee.