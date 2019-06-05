ФИФА осталась со старым президентом

49-летний швейцарец являлся единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года.
49-летний швейцарец являлся единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.