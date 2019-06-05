Ср, 5.06.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян

ФИФА осталась со старым президентом

Gianni Infantino

ФОТО: Vincent Thian / AP

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года.

49-летний швейцарец являлся единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.

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