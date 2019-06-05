Почти 120 000 евро: сотни пассажиров airBaltic получат солидную компенсацию

Предприятие по востребованию компенсаций за полеты Skycop, на основании регламента ЕС № 261/2004, в прошлом году подало в суд на airBaltic, потребовав выплатить компенсации за полеты 385 пассажирам из всего мира из-за задержки, отмены полета или сверхпродажи билетов. После долгой и тяжелой борьбы в суде Литвы Skycop и airBaltic договорились, что компания airBaltic заплатит запрошенную сумму компенсаций в размере около 120 000 EUR, пишет Rus.TVNET.
Предприятие Skcyop в прошлом году инициировало более 200 судопроизводств против airBaltic за не выплачиваемые пассажирам в течение длительного времени компенсации за полеты.
После множественных судебных решений, которыми иски Skycop были удовлетворены, Skycop и airBaltic договорились в пользу пассажиров из всего мира, но все еще продолжаются судопроизводства в отношении airBaltic в Польше и Латвии.
"Наконец в напряженной борьбе завершился спор между Skycop и airBaltic, в результате чего пассажиры смогут получить полагающиеся им компенсации. Как только Skycop получит утвержденную сумму от airBaltic и наладятся некие формальности, незамедлительно начнется выплата компенсаций пассажирам", – утверждает адвокат Нериюс Залецкас, представлявший в суде Skycop и интересы пассажиров.
"Подобные случаи оказывают существенное влияние на отношение со стороны авиакомпаний. Skycop и другие предприятия по востребованию компенсаций за полеты действуют в рамках регламента ЕС № 261/2004 и побуждают авиаперевозчиков соблюдать закон. Подобные судебные процессы в дальнейшем будут проходить только в исключительных случаях", – подчеркивает Нериюс.
Skycop подчеркивает, что предприятие борется за компенсацию для каждого клиента, однако они всегда стараются найти решение без передачи дела в суд. Судопроизводства начинаются только в случаях, если невозможно достигнуть соглашения с авиакомпанией.