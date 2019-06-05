Владимир Свет: бывшая тюрьма не должна превратиться в полигон

«К нам обратились Силы обороны Эстонии с ходатайством о проведении очередных военных учений на территории бывшей Таллиннской тюрьмы. Мы их не согласовали, так как раньше на подобные учения к нам поступали жалобы от жителей Веэренни. Люди жалуются на дым и шум от учений, который сильно беспокоит местных жителей», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Начиная с марта этого года на территории бывшей тюрьмы прошло уже несколько военных учений, в ходе которых использовались создающее шум оружие и имитационные средства. В запланированных на июнь учениях также планировалось использовать взрывпакеты и холостые патроны.

«Я понимаю, насколько важно усиливать обороноспособность государства с помощью учений и согласен, что в исключительных случаях их можно устраивать и в городе, но я убежден, что в Кесклинне нет места для стационарного полигона. А именно таким местом становится бывшая Таллиннская тюрьма. Военные учения не могут регулярно проходить в непосредственной близости от густонаселенного микрорайона. Силы обороны должны проводить учения на специально для этого построенных полигонах, которые помогут достичь поставленных целей по усилению обороноспособности государства без того, чтобы мешать людям», - добавил Свет.

Кроме этого, старейшина района Кесклинн обратился к фирме Riigi Kinnisvara AS (RKAS), чтобы прояснить ситуацию с будущем территории бывшей тюрьмы.