Госсуд: договорный штраф под дворниками – это разумный способ сообщения о наказании

В поступившем в Государственный суд гражданском деле истцом являлось паевое товарищество EUROPARK ESTONIA, ответчик которого за полтора года не оплатил, согласно исковому заявлению, 11 штрафов за парковку. По словам управляющего парковочной зоной, о назначении договорного штрафа он сообщал каждый раз, оставляя извещение на лобовом стекле под дворником. По словам ответчика, он извещений о штрафах не получал. Таким образом, управляющий парковкой и парковавшийся водитель спорили о том, является ли извещение о штрафе, оставленное под дворником, разумным способом передачи информации.

Харьюский уездный суд удовлетворил иск EUROPARK ESTONIA. Таллиннский окружной суд не согласился с решением уездного суда и аннулировал его. Окружной суд объяснил, что такой способ передачи извещения не является разумным, поскольку управляющий парковочной зоной знал и ответственного пользователя автомобиля, и его контактные данные.

По оценке гражданской коллегии Государственного суда, такой способ выдачи извещения о штрафе можно читать разумным. Неразумно это лишь в исключительных случаях, например, во время урагана или иных природных катастроф. Если исключительных обстоятельств нет, то выставляющий извещение о штрафе может считать, что штраф был получен. По оценке коллегии, такой способ передачи извещения о договорном штрафе не делает неразумным то обстоятельство, что выставляющему штраф были известны личность и контактные данные ответственного пользователя автомобиля.

Государственный суд аннулировал решение окружного суда и направил дело на повторное рассмотрение в той же инстанции суда. Окружной суд на новом рассмотрении должен оценить все представленные в апелляционной жалобе утверждения.