Хотите купить часть дома в Харьюмаа? Цены различаются в три раза

«Рынок рядных и парных домов активен там, где живут и работают состоятельные представители среднего класса, - объяснила руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Вслед за Таллинном части домов больше всего продаются в волостях Виймси, Сауэ и Харку».

Более 550 объектов в Харьюмаа продаются менее чем за 30 000 евро, но в Таллинне продавцы просят за рядный бокс или часть дома в среднем 270 000 евро. Средняя цена за квадратный метр части дома в Таллинне составляет 1920 евро, а цена 1700 евро за квадратный метр по-прежнему актуальна в волостях Раэ, Виймси и городе Кейла. В Локса средняя цена за квадратный метр в последних рекламных объявлениях осталась на уровне 600 евро, что в три раза превышает разницу между ценами в других самоуправлениях Харьюмаа.