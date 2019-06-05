Железнодорожный туннель на улице Котка снова открыт для пешеходов

Пешеходный железнодорожный туннель, открывающий доступ с улицы Котка к футбольному стадиону Лиллекюла, снова открыт.
Технологический каменный туннель, который на практике служил пешеходным туннелем, был закрыт в течение трех недель на ремонт. В начале весны, работники Eesti Raudtee обнаружили в бетонных опорных стенах туннеля, расположенного на отрезке железной дороги Таллинн-Пяэскюла со стороны улицы Котка серьёзные трещины, появившиеся под воздействием вибрации от движения поездов.
В период с 13 мая по 3 июня 2019 года проводился ремонт опорных стен. На сегодняшний день ремонт окончен, туннель снова открыт для местных жителей.
«Работы выполнены успешно. Целью ремонтных работ являлось устранение риска разрушения конструкции, а также обеспечение безопасности пешеходов и железнодорожного движения. В ходе работ имеющиеся подпорные стены сохранились, но их конструкция была укреплена» - прокомментировал представитель Eesti Raudtee Иво Лахт.
В период восстановительных работ в местах, прилегающих к железной дороге, было установлено специальное ограждение, для повышения безопасности.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что этот туннель имеет крайне важное значение для местных жителей, но объект был устаревшим и нуждался в реконструкции. "Благодарю AS Eesti Raudtee за быстрое техническое решение данного вопроса, ведь главным приоритетом является обеспечение безопасности пешеходов, а также удобство их передвижения, из одного района в другой. Мы имеем дело с туннелем, который ежедневно используется местными жителями, потому и в будущем он должен оставаться доступным для всех», - добавил Рийбе.