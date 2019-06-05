Железнодорожный туннель на улице Котка снова открыт для пешеходов

Технологический каменный туннель, который на практике служил пешеходным туннелем, был закрыт в течение трех недель на ремонт. В начале весны, работники Eesti Raudtee обнаружили в бетонных опорных стенах туннеля, расположенного на отрезке железной дороги Таллинн-Пяэскюла со стороны улицы Котка серьёзные трещины, появившиеся под воздействием вибрации от движения поездов.

В период с 13 мая по 3 июня 2019 года проводился ремонт опорных стен. На сегодняшний день ремонт окончен, туннель снова открыт для местных жителей.

«Работы выполнены успешно. Целью ремонтных работ являлось устранение риска разрушения конструкции, а также обеспечение безопасности пешеходов и железнодорожного движения. В ходе работ имеющиеся подпорные стены сохранились, но их конструкция была укреплена» - прокомментировал представитель Eesti Raudtee Иво Лахт.

В период восстановительных работ в местах, прилегающих к железной дороге, было установлено специальное ограждение, для повышения безопасности.