Фото: сегодня отмечается 75 лет со дня самой важной битвы Второй мировой войны

"75 назад с этого острова храбрые американские и британские патриоты начали свой путь в направлении важнейшей битвы в истории", - сказал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Лондоне. "Они атаковали с кораблей и самолетов, рискуя всем, чтобы защитить наш народ и добиться того, чтобы Америка и Великобритания навечно оставались свободными", - добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания прибывают к замку Саутси. ФОТО: MANDEL NGAN / AFP / SCANPIX

В центре внимания сегодня находятся ветераны операции "Оверлорд", выход которых на сцену присутствующие встретили аплодисментами. Около 300 участников высадки войск в Нормандии после мероприятия в Портсмуте прибудут морским путем в Нормандию в память о событиях 75-летней давности. Непосредственно в "День Д" (D-Day), отмечаемый 6 июня, торжества пройдут на другом берегу Ла-Манша во Франции.

Содаты 75-го спецподразделения войск США штурмуют нормандские скалы. ФОТО: Thibault Camus / AP / SCANPIX

Президент России Владимир Путин впервые с 2004 года, когда отмечалось 60-летие высадки в Нормандии, в этом году на событие приглашен не был.

Tомас Райс, 97-летний ветеран высадки в Нормандии. ФОТО: FEDERICO SCOPPA / AFP / SCANPIX

6 июня 1944 года союзники по антигитлеровской коалиции высадились в Нормандии. В ней участвовали около 150 тысяч солдат из 14 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Канады и Австралии. Широкомасштабная военная кампания открыла Западный фронт в Европе и сыграла важную роль в дальнейшем ходе Второй мировой войны. Крупнейшая наземная операция в военной истории унесла жизни почти 66 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч пропали без вести.

Aмериканские военные. ФОТО: HANDOUT / REUTERS / SCANPIX