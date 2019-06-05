Фото: сегодня отмечается 75 лет со дня самой важной битвы Второй мировой войны

В британском Портсмуте в среду, 5 июня, проходят памятные торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. В мероприятии участвуют королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, а также ряд других глав государств и правительств.
"75 назад с этого острова храбрые американские и британские патриоты начали свой путь в направлении важнейшей битвы в истории", - сказал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Лондоне. "Они атаковали с кораблей и самолетов, рискуя всем, чтобы защитить наш народ и добиться того, чтобы Америка и Великобритания навечно оставались свободными", - добавил Трамп.
В центре внимания сегодня находятся ветераны операции "Оверлорд", выход которых на сцену присутствующие встретили аплодисментами. Около 300 участников высадки войск в Нормандии после мероприятия в Портсмуте прибудут морским путем в Нормандию в память о событиях 75-летней давности. Непосредственно в "День Д" (D-Day), отмечаемый 6 июня, торжества пройдут на другом берегу Ла-Манша во Франции.
Президент России Владимир Путин впервые с 2004 года, когда отмечалось 60-летие высадки в Нормандии, в этом году на событие приглашен не был.
6 июня 1944 года союзники по антигитлеровской коалиции высадились в Нормандии. В ней участвовали около 150 тысяч солдат из 14 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Канады и Австралии. Широкомасштабная военная кампания открыла Западный фронт в Европе и сыграла важную роль в дальнейшем ходе Второй мировой войны. Крупнейшая наземная операция в военной истории унесла жизни почти 66 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч пропали без вести.