Поток туристов в Чернобыль может вырасти после сериала НВО

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тысяч туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тысяч туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тысяч человек", – сказал Емельяненко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

Эксперт отметил, что из-за сложной подготовки гидов и специфики темы Чернобыля, не стоит ожидать, что количество туроператоров, предлагающих экскурсии в зону отчуждения, увеличится.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%.

"На сегодня выросло количество заявок на посещение приблизительно на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – сообщила Романова.

По словам директор Chornobyl Tour Емельяненко, существует понятие ограниченной пропускной способности чернобыльской зоны. «Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты», – сообщил он.

Он добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

Пятисерийный сериал НВО "Чернобыль" снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. Сериал продемонстрировал высокие рейтинги (9.6 в рейтинге IMDB и почетное 1-е место), обойдя по популярности, по мнению экспертов, последний сезон "Игры престолов".

Стеллан Скарсгорд сыграл Бориса Щербина в сериале "Чернобыль" от HBO. ФОТО: kaader treilerist