Ср, 5.06.2019
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Вот это доход! Эркки Раазуке заработал в прошлом году полтора миллиона евро

Эркки Раазуке.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Глава Luminor Эркки Раазуке в прошлом году заработал 1,5 миллиона евро, сообщает Postimees со ссылкой на данные декларации интересов в Налогово-таможенном департаменте.

Вместе с дивидендами с эстонских биржевых предприятий на сумму 60 801 евро Раазуке заработал 1,48 миллионов евро. Также он получил от Swedbank дивиденды в размере 5988 евро.

Ценность акций и долговых расписок различных предприятий (Таллиннский порт, LHV Grupp, Eften Kinnisvarafond, Swedbank), имеющихся у Раазуке, составляет 652 027 евро.

В прошлом году крупнейшая компания США по управлению фондами частного капитала Blackstone купила контрольный пакет акций Luminor за миллиард евро, поэтому можно предполагать, что значительная часть дохода Раазуке связана с проведением этой сделки.

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