Вот это доход! Эркки Раазуке заработал в прошлом году полтора миллиона евро

Глава Luminor Эркки Раазуке в прошлом году заработал 1,5 миллиона евро, сообщает Postimees со ссылкой на данные декларации интересов в Налогово-таможенном департаменте.
Вместе с дивидендами с эстонских биржевых предприятий на сумму 60 801 евро Раазуке заработал 1,48 миллионов евро. Также он получил от Swedbank дивиденды в размере 5988 евро.
Ценность акций и долговых расписок различных предприятий (Таллиннский порт, LHV Grupp, Eften Kinnisvarafond, Swedbank), имеющихся у Раазуке, составляет 652 027 евро.
В прошлом году крупнейшая компания США по управлению фондами частного капитала Blackstone купила контрольный пакет акций Luminor за миллиард евро, поэтому можно предполагать, что значительная часть дохода Раазуке связана с проведением этой сделки.