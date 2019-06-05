Результаты анализа: система пособий по безработице слишком жесткая и устаревшая

Например, одновременно с получением пособия нельзя работать от случая к случаю, хотя это позволяет поддерживать связь с рынком труда, отмечается в анализе. По оценке Praxis, в дальнейшем можно было бы выплачивать пособие по безработице даже при выполнении краткосрочной работы, чтобы поощрить сохранение трудовых навыков и связи с рынком труда, сообщает BNS.

Согласно рекомендациям Praxis, люди могли бы одновременно получать зарплату и пособие по безработице в общей сложности в течение одного месяца за весь период без работы.

В анализе отмечается, что правом на пособие обладают не все те, кто не трудоустроен: по данным Кассы по безработице, компенсацию страхования от безработицы получили всего 33 процента новых зарегистрированных безработных, а пособие по безработице получили 26 процентов.

От безработицы не застрахованы, например, ФИЕ, нотариусы, судебные исполнители и фрилансеры творческих профессий. Согласно рекомендации Praxis, получение компенсации не должно зависеть от формы трудозанятости.

«По сравнению с другими странами ЕС Эстония попадает в число стран с уровнем выше среднего по бедности среди безработных, – комментирует министр социальных дел Танель Кийк. – Это вызов, который нуждается в новых решениях для того, чтобы поддержать участие на рынке труда и предотвратить попадание безработных людей в ловушку бедности. Советы Центра политических исследований Praxis – это важная основа для продолжения работы. С конкретными предложениями и планами работы мы хотим успеть к концу года».

Аналитик Центра политических исследований Praxis Мярт Массо подчеркнул, что нынешняя система с относительно низкими пособиями, которые не доходят до всех соискателей работы, может повлечь за собой ряд нежелательных последствий.

«Многие безработные, например, не становятся на учет, оставаясь без услуг рынка труда, которые помогли бы им найти работу. Это может привести и к преждевременному уходу с рынка труда. Хотя прошлые исследования показывают, что краткосрочный период выплаты пособий побуждает искать работу и ускоряет таким образом возвращение на рынок труда, у этого есть и негативные последствия. Для некоторых работников это может спровоцировать ранний уход на пенсию. Маленькое число получателей пособий и низкое пособие, однако способствуют принятию работы, которая не соответствует умениям и желаниям человека, что в долгосрочной перспективе приводит к меньшей, чем ожидалось, ценности и снова к безработице. Это те последствия, с которыми общество, которое страдает от недостаточного количества рук, смериться не может».

По словам министра социальных дел, в исследовании приведен ряд важных советов, которые государство в сотрудничестве с партнерами будет дальше анализировать. «Нынешняя система страхового возмещения по безработице была создана почти 20 лет назад. Учитывая изменения рынка труда и трудовых отношений, необходимо идти в ногу со временем и взвесить возможность сделать систему более гибкой и расширить круг застрахованных лиц. Вместе с уменьшением риска бедности необходимо помнить и о влиянии пособий на поведение рынка труда. Пособие должно помочь справиться в период безработицы, однако система пособий должна мотивировать человека как можно скорее вернуться на рынок труда. Необходимо найти баланс», – сказал министр Кийк. По словам Танеля Кийка, внимания заслуживает и привязка выплаты пособия по безработице с ситуацией на рынке труда.

Основные советы и выводы Центра политических исследований Praxis по поводу обновления системы страхования Эстонии: