Галерея и фото: смотрите, чем угощали наших победителей в ресторане Kalamaja gastro!

Как уже заведено в редакции Rus. Postimees, мы организуем наши розыгрыши таким образом, чтобы не просто сообщить победителям адрес и время визита в ресторан, но хотим как можно подробнее познакомить читателей и с заведением, и с самими победителями. Нет, в биографии выигравших мы не углубляемся, а вот о кулинарных предпочтениях спрашиваем.

Гости приехали! Слева направо: повара Кирилл Киреев, Эдгар Дуденус и победители конкурса Анатолий и Ольга Симоновы. ФОТО: Рауль Меэ

Ольга и Анатолий оказались весьма искушены в гастрономии и кулинарии. Они часто посещают различные рестораны, да и дома готовят много и с удовольствием. «Меня трудно чем-либо удивить!» - воскликнула Ольга, входя в ресторан.

В меню, которое мы предлагали разыграть, было включено две разных закуски, два опять же разных основных блюда и десерт.

Говяжий тартар и карпаччо из форели на закуску, как и все остальные блюда, выносили из кухни их создатели – опытный шеф Кирилл Киреев и молодой, но перспективный повар Эдгар Дуденус.

ФОТО: Рауль Меэ

В традициях нашей рубрики «Вне дома» рассказывать не только о блюдах, но и о людях, их создающих. Эдгар пока еще не участвовал в поварских конкурсах, но уже зарекомендовал себя как опытный профессионал, что и продемонстрировал нашим читателям, самостоятельно приготовив для них большую часть ужина.

Эдгар объясняет, из чего состоит уже ставшее знаменитым карпаччо из форели. В меню блюдо называется "Лиловая рыба". ФОТО: Рауль Меэ

Как Эдгар Дуденус рассказал в короткой беседе с редактором рубрики «Ваш дом», он начинал свою поварскую карьеру в ставшем уже культовым ресторане «Kolm sibulat». Быть на ты с угольной печью Josper его научил известный эстонский шеф и менеджер Алекс Берг. «Но мой главный учитель - Кирилл Киреев. Он раскрыл мне глаза и научил всем премудростям», – рассказал Эдгар. Больше всего молодой повар любит готовить мясо – от стейка до утки. Кстати, об утке. Одним из горячих блюд ужина стала не включенная в меню розыгрыша утка.

Дело в том, что по предварительной договоренности гостям должны были подать котлету из палтуса и «метр от шефа» - приготовленную вручную колбасу длиной в один метр, но это блюдо показалось слишком сытным, и сособственница ресторана, присутствующая в этот вечер в зале, Юлия Мутик посоветовала попробовать утиное филе, приготовленное по спецрецепту.

Утка Кунинга по спецрецепту. ФОТО: Рауль Меэ

Утиное филе в Kalamaja gastro перед жаркой выдерживают в морской соли с апельсиновым соком и апельсиновым перцем. Гости утку оценили, как впрочем и все остальное. Ольга Симонова взяла на заметку зеленое пюре, поданное на гарнир к котлете из палтуса – картофельное с добавлением зеленого горошка. «Детям понравится!» - воскликнула гостья ресторана.

ФОТО: Рауль Меэ

«А я-то думала, что меня нельзя ничем удивить!» - воскликнула Ольга, когда на столе перед ней появился десерт, внешне выглядящий, как кусок хлеба с маслом и любительской колбасой.

"Бутер" - десерт. Печенье kirju koer, манговое крем-брюле и шоколадный бисквит. ФОТО: Рауль Меэ

«Это очень вкусно!» Изучив меню, пара решила, что очередную годовщину свадьбы они непременно отметят здесь, в Kalamaja gastro.

ФОТО: Рауль Меэ

Так хорошо проявивший себя повар Эдгар Дуденус мечтает поехать на практику в Россию, к легендарному повару Рустаму Чикаловцу, у которого в ресторане Kuningas в свое время учились теперешние шефы Эдгара - Кирилл Киреев и Роман Сокальский. Но скоро молодой повар уйдет в армию. Если он и там будет работать на кухне, то солдатам-срочникам крупно повезет.

А Юлия Мутик по большому секрету сообщила нашему корреспонденту, что в планах собственников открыть еще одно заведение, и она надеется, что Эдгар станет там первым и талантливым шефом.

И еще: нашим читателям понравилось безалкогольное вино, а также потрясающие безалкогольные коктейли и смузи заведения, а также безукоризненную работу бармена Никиты. В общем, все остались довольны, чего мы и вам желаем.