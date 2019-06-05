Опасные игры: крышу таллиннского торгового центра облюбовали дети

«Попрошу вас помочь. Проблема в том, что дети и мой ребенок, в том числе, ходят гулять по крыше в торгового центра Т 1», - начала свое письмо обратившаяся в редакцию мать. По ее словам, дети лезут на крышу, чтобы сделать эффектные фотографии на ее краю: «Я сходила к охранникам магазина и рассказала об этом. Они ответили, что в курсе происходящего и уже не раз ловили детей там».

То, что детей ловили, а еще и не раз – это прекрасно. Однако возникает вопрос: почему выход на крышу не перекроют? Об этом мы спросили члена правления T1 Mall of Tallinn Аллану Реммелькору. Он поблагодарил портал за обращение и признал: «Как бы печально это ни звучало, до недавнего времени возможность попасть на крышу центра через одну из эвакуационных лестниц парковочного дома действительно существовала. На данный момент лестница перекрыта, и доступа на крышу посторонним лицам больше нет».