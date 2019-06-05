Министр Кинго в своем стиле: она вновь отказалась выступать в Таллинне

Ранее уже продемонстрировавшая свою неприязнь к поездкам за границу и иностранным языкам и только две недели назад отменившая важное выступление министр внешней торговли и инфотехнологии Керт Кинго сообщила сегодня, что отменяет и завтрашнюю приветственную речь в Таллинне на конференции Департамента государственной инфосистемы (RIA).
Конференция давно запланирована и выступление министра Кинго неоднократно подтверждалось, но министр проинформировала сегодня работников RIA, что запланированная речь отменяется, передает Postimees со ссылкой на портал Geenius.
Вместо нее выступит работник Министерства экономики и коммуникаций, но пока еще неизвестно, кто именно.
По словам руководителя по коммуникациям RIA Хелен Ульдрих, и ранее случались инциденты, когда приглашенный на мероприятие министр все-таки не мог принять в нем участие.
Министр Кинго была также внесена в список выступающих на пятой конференции э-правительства, проходившей на позапрошлой неделе во вторник и среду в Таллинне. В ней участвовало более 450 выступающих из 110 государств. Конференция была посвящена плану действий и сотрудничеству стран в сфере э-управления, на ней говорилось об опыте Канады, Японии, Франции, Африки, стран восточного партнерства и других, а также знакомили с новыми начинаниями Эстонии в развитии э-государства.
Согласно официальной программе, Керт Кинго должна была произнести вступительную речь во второй день конференции, рабочим языком которой был английский, однако она этого не сделала. Ее заменил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут.
По словам пресс-секретаря министерства Лауры Лаастер, участие министра на конференции с самого начала было открытым вопросом и поэтому в программе рядом с ее именем стояло TBC (to be confirmed – ждем подтверждения).