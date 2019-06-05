Министр Кинго в своем стиле: она вновь отказалась выступать в Таллинне

Конференция давно запланирована и выступление министра Кинго неоднократно подтверждалось, но министр проинформировала сегодня работников RIA, что запланированная речь отменяется, передает Postimees со ссылкой на портал Geenius.

Вместо нее выступит работник Министерства экономики и коммуникаций, но пока еще неизвестно, кто именно.

По словам руководителя по коммуникациям RIA Хелен Ульдрих, и ранее случались инциденты, когда приглашенный на мероприятие министр все-таки не мог принять в нем участие.

Министр Кинго была также внесена в список выступающих на пятой конференции э-правительства, проходившей на позапрошлой неделе во вторник и среду в Таллинне. В ней участвовало более 450 выступающих из 110 государств. Конференция была посвящена плану действий и сотрудничеству стран в сфере э-управления, на ней говорилось об опыте Канады, Японии, Франции, Африки, стран восточного партнерства и других, а также знакомили с новыми начинаниями Эстонии в развитии э-государства.

Согласно официальной программе, Керт Кинго должна была произнести вступительную речь во второй день конференции, рабочим языком которой был английский, однако она этого не сделала. Ее заменил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут.