Житель Маарду, а зарегистрированы в Таллинне? Придется платить в два раза больше

Жители Маарду, чьи дети посещают местные детские сады, но при этом не прописаны в городе, будут платить в два раза больше.
Депутаты городского собрания Маарду приняли решение повысить стоимость места в детском саду для незарегистрированных в качестве жителей города родителей.
С 1 августа этого года место в детском саду для ребенка будет стоить 70 евро в месяц при условии, что ребенок и его законный представитель по данным регистра народонаселения не являются жителями города Маарду.
В случае, если ребенок и его представитель зарегистрированы в Маарду, плата за место в детском саду составит 35 евро в месяц.