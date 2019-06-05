Всех русских обещали не пропускать через рентген госбезопасности

Вице-спикер Хелир-Вальдор Сеэдер: Кристен Михал, пожалуйста!

Кристен Михал: Уважаемый Хельме! 12 сентября прошлого года вы сказали Юри Ратасу на инфочасе Рийгикогу: «Вы признаете факт, что русская национальность является дополнительным фактором риска и речь не идет здесь о правах человека и Конституции. Это не дискриминация, если их будут проверять более тщательно». 15 сентября в Pärnu Postimees вы сказали: «Если у нас есть группы риска, а ясно, что говорящие по-русски являются группой риска – это может их обижать, но мы не можем здесь играть на нежных чувствах, - этих людей надо проверять более тщательно». Теперь вы министр внутренних дел правительства республики. Какие шаги вы предприняли, чтобы воплотить ваши слова в жизнь? Спасибо!

Министр внутренних дел Март Хельме: Я об этом говорил с руководством соответствующих ведомств и не стану вам это комментировать.

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Вице-спикер Хелир-Вальдор Сеэдер: Марко Михкельсон, пожалуйста!

Марко Михкельсон: Спасибо, уважаемый вице-спикер Рийгикогу! Уважаемый министр, которому выносят недоверие! Ваше сегодняшнее выступление здесь, ответы на вопросы – достаточная причина, по которой вам как министру внутренних дел следует вынести вотум недоверия. Но я хотел бы все-таки получить ответ на еще один вопрос. А именно, прошлой осенью, когда вы были в оппозиции, вы нападали на нынешнего премьер-министра Ратаса в связи с так называемой надежностью лиц русской национальности в эстонском государстве. Вы сказали, что это же факт, что русский народ нуждается в дополнительной проверке на безопасность и это никак не связано ни с правами человека, ни с Конституцией.

15 сентября Вы сказали Pärnu Postimees, что если у нас есть группы риска, а ясно, что говорящие по-русски являются группой риска – это может их обижать, но мы не можем здесь играть на нежных чувствах, - этих людей надо проверять боле тщательно». Уважаемый министр внутренних дел, которому выносят вотум недоверия! Вы и сегодня по-прежнему придерживаетесь той же точки зрения?

Министр внутренних дел Март Хельме: Я считаю, что все те, кто представляет угрозу для безопасности Эстонии, нуждаются в тщательной проверке.

(...)

Вице-спикер Хелир-Вальдор Сеэдер: Сийм Каллас, пожалуйста.

Вице-спикер Сийм Каллас: Спасибо, уважаемый председатель! Март, ты дважды ответил коллегам, что русские в Эстонии являются угрозой для безопасности и ты что-то предпринимаешь, чтобы снизить этот риск. Тебе не кажется, что это утверждение немного слишком громкое, чтобы этим действительно можно было бы эффективно заниматься? И планируешь ли ты проверять чиновников русского происхождения, военнослужащих русского происхождения, муниципальных деятелей русского происхождения? Как ты планируешь подойти к этой теме, чтобы придерживаться своих позиций?

Министр внутренних дел Март Хельме: Ну, я не утверждал, что все русские (представляют угрозу – прим. ред.) Я сказал, что все люди, которые могут представлять угрозу для безопасности Эстонии, заслуживают более тщательного контроля. Более тщательного контроля, быть может, чем это делалось до сих пор. Я очень хорошо понимаю, что всех – не могу сказать, сколько их… скажем так, русскоязычного населения – мы не станем же пропускать где-то через рентген. Я очень хорошо понимаю и то, что практика показывает, что государственные изменники есть и среди представителей других национальностей. Так что я еще раз скажу: все те, кто представляют собой источник повышенной угрозы для безопасности Эстонской Республики, заслуживают более тщательного контроля, чем до сих пор.

(...)

Вице-спикер Хелир-Вальдор Сеэдер: Марина Кальюранд, пожалуйста!

Марина Кальюранд: Спасибо! Господин Хельме! Как бывший член правительства я советую вам в будущем все-таки основываться на мнении экспертов, а не на том, что пишут в газетах. И, поскольку вы не ответили ни на вопрос Марко Михкельсона, ни на вопрос Сийма Калласа, я спрошу в третий раз: вы по-прежнему считаете, что людей русской национальности следует проверять тщательнее, чем эстонцев?

Министр внутренних дел Март Хельме: Я не отвечу и на этот вопрос, поскольку я уже дважды ответил. Что касается газет, кстати, но вы же читаете газеты и верите газетам. Или я что-то неправильно понял?