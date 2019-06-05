Отдых на таллиннском пляже закончился для людей порезами

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги на пляже установлены предупреждающие знаки и вывешен красный флаг. «Сожалею, что чья-то беспечность и дурость в тёплый летний день испортила возможность окунуться и привела к тому, что люди получили травмы. Управа ищет возможность извлечь осколки из воды», - подчеркнул Ханимяги.

Он добавил, что, в связи с отсутствием информации, сколько там осколков и где они точно находятся, разумнее запретить заходить в воду. «Активно ищем возможности для очистки береговой линии озера. Работа сложная, и это может занять какое-то время», - сказал Ханимяги. По его словам лучше перестраховаться, чем сожалеть о последствиях. «Желаю всем поранившимся скорейшего выздоровления и прошу жителей и гостей района с пониманием отнестись к запрету. Призываю всех жителей к ответственности и внимательности, стеклянной таре не место на пляжах и в воде. Нужно замечать нарушителей и призывать их к порядку», - заключил Ханимяги.