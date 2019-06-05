Фото: вице-мэр скинул костюм и искупался сразу после поднятия на пляже синего флага

Вернувшись на берег, Суурсильд подтвердил, что вода теплая, чистая и вполне заслуживает синего флага. "Никаких проблем со здоровьем или кожной сыпи; дно такое же песчаное как и каждый год; вода теплее, чем иногда посреди лета", - сказал он и позвал всех на пярнуский пляж.

Хотя по календарю до официального наступления лета еще две недели, на пляже нашлись любители позагорать и искупаться и помимо вице-мэра.

Согласно информации береговой охраны, во время поднятия синего флага на пляже находилось свыше 300 отдыхающих.

Помимо синего, на пляже сегодня развевается и разрешающий купание зеленый флаг, поскольку в районе 12 часов дня температура воздуха на пярнуском пляже составляла 23 градуса, а температура воды - 20 градусов.