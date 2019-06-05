Фото: на месте будущего комплекса внутренней безопасности идет снос старых гаражей

На территории строящегося комплекса зданий внутренней безопасности в Пярну возле бульвара Таммсааре и Рижского шоссе начался снос старых гаражей.
Комплекс предназначен для нужд учреждений, подведомственных Министерству внутренних дел. В новые строения переедут все учреждения внутренней безопасности Пярну: полиция, спасательный департамент, центр тревоги, полиция безопасности и служба помощи жертвам. Сюда же будет переведен и арестный дом. На месте нынешнего полицейского участка на Айда,5 помещения получит центр инфотехнологий и развития МВД.
На застраиваемом участке запланированы также вспомогательные здания вместе с площадью, забором и коммуникациям. В ходе работ будет реконструирован и перекресток бульвара Таммсааре и Рижского шоссе.
Здание, согласно строительному договору, будет построено в начале 2021 года. Стоимость работ превышает 23 млн евро.