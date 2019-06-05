Споры о Лаагна-теэ: голливудский режиссер из-за условий города может отказаться от съемок фильма в Таллинне?

«Местная киноиндустрия сделала все возможное, чтобы международный проект сотрудничества с Кристофером Ноланом и кинокомпанией Warner Brothers стал возможным, - пишет Виллуп. - Вся эта работа и усилия могут остаться только надеждой, поскольку представления Михаила Кылварта о Кристофере Нолане - или, скорее, о всей киноиндустрии, культуре и развлечениях - некомпетентны и крайне враждебны».