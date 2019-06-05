Споры о Лаагна-теэ: голливудский режиссер из-за условий города может отказаться от съемок фильма в Таллинне?

Журналист Каспар Вийлуп опубликовал на портале ERR мнение, что циничные условия города Таллинн могут в результате довести до того, что голливудский режиссер Кристофер Нолаг откажется от съемок фильма «Догма» в столице Эстонии.
«Местная киноиндустрия сделала все возможное, чтобы международный проект сотрудничества с Кристофером Ноланом и кинокомпанией Warner Brothers стал возможным, - пишет Виллуп. - Вся эта работа и усилия могут остаться только надеждой, поскольку представления Михаила Кылварта о Кристофере Нолане - или, скорее, о всей киноиндустрии, культуре и развлечениях - некомпетентны и крайне враждебны».
«Также кажется мелочным — и страшно автократическим — убеждение, что режиссер должен согласовывать с городом под каким углом показывать Таллинн», - комментирует он слова Кылварта, что демонстрация Лаагна-теэ или Горхолла не может быть лицом Таллинна, которое показывают миру.
Полностью мнение можно прочитать на портале ERR.