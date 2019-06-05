Фото: первые новые дома на Коплиских линиях почти готовы

На первом этапе застройки Коплиских линий запланированы 18 семиквартирных домов и три больших дома на 75 квартир – всего 201 квартира. Первый из трех запланированных больших домов будет готов к заселению жильцов уже в июле.
По словам столичного вице-мэра Эхи Вырк, постройку третьего большого дома планируется закончить к октябрю. На данный момент также идет стройка семи домов с семью квартирами в каждом.
Застройщик OÜ Fund Ehitus, которому была продана территория Коплиских линий в 2015 году, планирует также построить променад у пляжа и павильон с террасой на крыше, детские и спортивные площадки.