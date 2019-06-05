Ср, 5.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Фото: первые новые дома на Коплиских линиях почти готовы

Новые дома на Коплиских линиях.

ФОТО: Raepress

На первом этапе застройки Коплиских линий запланированы 18 семиквартирных домов и три больших дома на 75 квартир – всего 201 квартира. Первый из трех запланированных больших домов будет готов к заселению жильцов уже в июле.

По словам столичного вице-мэра Эхи Вырк, постройку третьего большого дома планируется закончить к октябрю. На данный момент также идет стройка семи домов с семью квартирами в каждом.

Новые дома на Коплиских линиях.

ФОТО: Raepress

Застройщик OÜ Fund Ehitus, которому была продана территория Коплиских линий в 2015 году, планирует также построить променад у пляжа и павильон с террасой на крыше, детские и спортивные площадки.

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