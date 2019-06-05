Жара — не оправдание: МуПо возмутило безответственное поведение жителей Таллинна на пляже

В этом году партнером отвечающей за безопасность на пляжах в Таллинне Муниципальной полиции (МуПо) также стала охранная фирма G4S, которая следит за порядком на пляжах Пирита Пикакари, Штромка, Харку и Какумяэ. Официальное открытие пляжей прошло 1 июня. «Мы вместе с G4S обошли все пункты береговой охраны и обсудили все потребности береговой охраны и точки соприкосновения, где МуПо могло бы оказать поддержку береговой охране», - сказал заместитель руководителя МуПо Янек Лассь.

По словам Ласся, первые пляжные дни принесли с собой и первые проблемы, в число которых входят и собаки на пляже и в воде. «Напоминаем, что на пляже запрещено находиться с собаками, за исключением специально отмеченной пляжной зоны», - говорит Лассь, добавляя, что на пляже всегда ждут дисциплинированных посетителей. Один горожанин прислал в МуПо и видео собак, которые свободно бегают в непредназначенном для этого месте.

Главный специалист МуПо по связям с общественностью Меэли Хунт сказала, что речь идет в некоторой степени о затруднительной ситуации, поскольку нахождение с животными в предназначенной для этого пляжной зоне подробно не регулируется. «С законодательной точки зрения животные должны быть на поводке, но со сторону собаки плавать на привязи не очень удобно», - отмечает Хунт, но добавляет, что самое важное задание любого владельца животного держать собаку под контролем, чтобы ничего не угрожало благополучию других отдыхающих.