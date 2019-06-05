Ср, 5.06.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян

Кровавые разборки: двух девочек жестоко избили из-за слухов
Дети оказались в ЭМО

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Отделение экстренной медицины.

ФОТО: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

В городе Курессааре в ночь на воскресенье сведение счетов между несовершеннолетними девочками закончилось кровавым избиением, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Две девочки подросткового возраста в качестве наказания за якобы распространяемые о них слухи избили двух знакомых в квартире на улице Сепа в Курессааре.

В воскресенье избитые девочки обратились в отделение экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы и их телесные повреждения были зафиксированы. В госпитализации они не нуждались, сказал представитель Курессаареского отделения полиции Хеди Випп.

В тот же день полиция для расследования избиения начала уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении. Суд может наказать за это денежным штрафом или тюремным заключением сроком до года.

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