Кровавые разборки: двух девочек жестоко избили из-за слухов

Две девочки подросткового возраста в качестве наказания за якобы распространяемые о них слухи избили двух знакомых в квартире на улице Сепа в Курессааре.

В воскресенье избитые девочки обратились в отделение экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы и их телесные повреждения были зафиксированы. В госпитализации они не нуждались, сказал представитель Курессаареского отделения полиции Хеди Випп.