Кровавые разборки: двух девочек жестоко избили из-за слухов
В городе Курессааре в ночь на воскресенье сведение счетов между несовершеннолетними девочками закончилось кровавым избиением, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
Две девочки подросткового возраста в качестве наказания за якобы распространяемые о них слухи избили двух знакомых в квартире на улице Сепа в Курессааре.
В воскресенье избитые девочки обратились в отделение экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы и их телесные повреждения были зафиксированы. В госпитализации они не нуждались, сказал представитель Курессаареского отделения полиции Хеди Випп.
В тот же день полиция для расследования избиения начала уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении. Суд может наказать за это денежным штрафом или тюремным заключением сроком до года.