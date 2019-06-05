Чт, 6.06.2019
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  • Фото: пьяный подросток без водительских прав устроил ДТП, двое попали в больницу

Фото: пьяный подросток без водительских прав устроил ДТП, двое попали в больницу
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ДТП на дороге Линнамяэ-Сяре.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В волости Выру в деревне Линнамяэ в среду вечером столкнулись микромобиль Aixam 500-4 и автомобиль Volkswagen Passat, пострадали два человека.

ДТП произошло после в 17.05 на первых километрах извилистой дороги Линнамяэ-Сяре, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. Пьяный и без прав 17-летний водитель микромобиля ехал со стороны деревни Мяре, на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Линнамяэ Volkswagen Passat, за рулем которого был 28-летний мужчина.

Скорая помощь доставила водителя микромобиля в Южно-Эстонскую больницу, а 34-летнего пассажира микромобиля в Клинику Тартуского университета. 

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