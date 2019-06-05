Фото: пьяный подросток без водительских прав устроил ДТП, двое попали в больницу

ДТП произошло после в 17.05 на первых километрах извилистой дороги Линнамяэ-Сяре, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. Пьяный и без прав 17-летний водитель микромобиля ехал со стороны деревни Мяре, на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Линнамяэ Volkswagen Passat, за рулем которого был 28-летний мужчина.