Столкновение двух машин: перед микромобиля всмятку, водителя увезли на скорой
В волости Выру в деревне Линнамяэ в среду вечером столкнулись микромобиль Aixam 500-4 и автомобиль Volkswagen Passat, один человек пострадал.
ДТП произошло после 17 часов на первых километрах извилистой дороги Линнамяэ-Сяре, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. По предварительным данным, водитель микромобиля ехал со стороны деревни Мяре, на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Линнамяэ Volkswagen Passat.
В результате столкновения водитель микромобиля пострадал и его доставили в больницу.