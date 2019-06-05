Ср, 5.06.2019
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  • Столкновение двух машин: перед микромобиля всмятку, водителя увезли на скорой

Столкновение двух машин: перед микромобиля всмятку, водителя увезли на скорой
Фото!

В волости Выру в деревне Линнамяэ в среду вечером столкнулись микромобиль Aixam 500-4 и автомобиль Volkswagen Passat, один человек пострадал.

ДТП произошло после 17 часов на первых километрах извилистой дороги Линнамяэ-Сяре, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. По предварительным данным, водитель микромобиля ехал со стороны деревни Мяре, на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Линнамяэ Volkswagen Passat.

В результате столкновения водитель микромобиля пострадал и его доставили в больницу.

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