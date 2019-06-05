Ср, 5.06.2019
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Главу мафиозной группировки не выпустили на свободу

Ассар Паулус.

ФОТО: Jaanus Lensment

Известному в преступном мире Эстонии Ассару Паулусу не удалось получить условно-досрочное освобождение, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению апелляции его защиты, сообщает BNS.

Госсуд не принял к рассмотрению апелляцию присяжного адвоката Кюллике Намми и не стал менять постановление Тартуского окружного суда, согласно которому 57-летнему Паулусу отказали в освобождении.

Окружной суд согласился с уездным судом в том, что вероятность совершения Паулусом новых преступлений слишком высока, чтобы его можно было условно-досрочно выпустить из тюрьмы.

«Он долгое время занимался организацией и руководством действовавшей во многих регионах Эстонии преступной группировки, включавшей более 20 членов, деятельность которой была направлена на совершение различных преступлений, в том числе первой степени. Паулус совершал преступления с целью извлечения экономической выгоды, для его преступлений были характерны организованность и продуманность», - отметил суд.

По оценке суда, совершенные Паулусом преступления указывают на глубоко укоренившийся преступный менталитет и крайне тесные связи в преступном мире.

«Паулус — сформировавшаяся личность с высшим образованием. Коллегия не находит в материалах судебного дела ни одного указания на то, что Паулус, годами руководивший крупным преступным объединением, достигший пика своей профессии и придерживавшийся необходимых для этого ценностей, хотел бы и мог после пятилетнего срока заключения разорвать связи с преступным миром, отказаться от достигнутого в нем авторитета и ступить на законопослушный путь», - заявила коллегия суда.

Коллегия также не верит, что в случае выхода из тюрьмы Паулусу была бы гарантирована должность заведующего складом с зарплатой в 1100 евро. Даже если это правда, по оценке суда, маловероятно, что материальное благополучие обладает для Паулуса второстепенной важностью.

Суд также отметил, что за отказ от работы в тюрьме Паулусу был назначен ряд дисциплинарных взысканий, поскольку обстоятельства, при которых они назначались, указывают, что поведение Паулуса в тюрьме является далеким от примерного.

Суд не учитывает указанный в составленной тюрьмой характеристике риск совершения Паулусом новых преступлений, составляющий 12 и 18 процентов.

Тартуский окружной суд уже некоторое время рассматривает процентную вероятность совершения новых преступлений, указанную в характеристике от тюрьмы, как юридически бесполезную информацию, а с недавних пор той же позиции придерживается и Госсуд.

Центральная уголовная полиция задержала Паулуса 14 апреля 2014 года.

7 сентября 2016 года Харьюский уездный суд приговорил Паулуса к семи годам тюрьмы за руководство мафиозной группировкой, обвинительный приговор также вынесли двум связанным с ним фирмам и десяти частным лицам.

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