Ср, 5.06.2019
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  • В Эстонии утвердили результаты выборов в Европарламент, Кальюлайду вернули залог

В Эстонии утвердили результаты выборов в Европарламент, Кальюлайду вернули залог

Раймонд Кальюлайд.

ФОТО: Erik Prozes

Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала депутатами Европарламента Андруса Ансипа (Партия реформ), Марину Кальюранд (Социал-демократическая партия), Яну Тоом (Центристская партия), Урмаса Паэта (Партия реформ), Яака Мадисона (Консервативная народная партия) и Свена Миксера (Социал-демократичекская партия).

Депутатам Рийгикогу, которые были избраны в Европарламент, в течение 10 дней после оглашения результатов выборов нужно будет решить, хотят ли они ехать работать в Брюссель и Страсбург, передает Rus.ERR.

Такое решение нужно будет принять Марине Кальюранд, Яаку Мадисону и Свену Миксеру.

Согласно закону, избирательная комиссия приняла решение выплатить преодолевшим 5% партиям и независимым кандидатам уплаченный ими залог. Деньги вернут Партии реформ, Социал-демократической партии, Центристской партии, Консервативной народной партии, "Отечеству" и независимому кандидату Раймонду Кальюлайду.

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