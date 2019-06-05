«Сказочный вор и лжец. Политический труп»: в Воронеже установили надгробие Путину

Фотографии могильного памятника, символизирующего конец политического режима, размещены на страничке протестного движения "Агит Россия" в Twitter.

Представители движения говорят, что получили снимки надгробия через бот в Telegram. Пока неизвестно, кто установил надгробие.

В Воронеже установили "надгробие" Путину

На эпитафии написано: "Путин В.В. сказочный вор и лжец,

политический труп

1952-2019"#надгробиеПутину pic.twitter.com/f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@agit_ru) 5 июня 2019 г.

Добавим, надгробия Путину устанавливают в разных городах и регионах России с начала весны. Причем этот процесс не может остановить даже страх стать объектом преследования со стороны властей.

Например, надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина появилось в апреле в Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора. Активисты движения "Агит Россия", установившие надгробие, пояснили, что за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление Путин умер для граждан России.

В начале марта могильная плита с фотографией, именем российского лидера и годами жизни 1952-2019 была установлена возле здания Следственного комитета в Набережных Челнах в знак того что Путин похоронил свободный интернет. Местный активист Карим Ямадаев получил за установку надгробия 28 суток ареста по административной статье о повторном нарушении правил проведения митинга.

Также шесть суток ареста получил Николай Переседов - просто электрик, который, по словам Ямадаева, помогал ему с перевозкой реквизита и не является активистом. После акции в Набережных Челнах в Татарстане "ВКонтакте" начала удалять фотографии надгробия из-за множества жалоб. Снимок сравнили с заведомо ложной информацией о гибели известного человека и фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях. Позднее фотографии восстановили.

В Кургане фанерное надгробие с именем Путина появилось на старом Рябковском кладбище. Установившего его активиста "Агит России" Евгения Жукова арестовали на 15 суток, но по другому делу - за февральскую раздачу листовок в маске Путина с призывом оплатить налоги.

"Этой акцией мы хотели напомнить гражданам, кто несет персональную ответственность за рост налогов, рост цен и низкий уровень жизни россиян", - поясняли Znak.com представители "Агит России". Жукова признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В Свердловской области активиста КПРФ Дмитрия Карпова в конце марта вызвали в полицию из-за репоста фотографии с "могилой" Путина. Правоохранители пояснили, что жалоба поступила из мэрии Каменск-Уральского от лица руководителя аппарата администрации Владмира Шуракса, сообщало "ОВД-Инфо".

Карпов написал в объяснительной, что сохраняет на странице в соцсети любую политическую информацию для анализа, так как у него образование политолога. В итоге на него не стали возбуждать уголовное дело по экстремистской статье. Сам Карпов связывает интерес властей со своей политической активностью и организацией митингов против "мусорной реформы".

В конце апреля в Екатеринбурге участники движения "Бессрочка" ("Бессрочный протест", который начался осенью 2018 года в ответ на пенсионную реформу) установили два символических надгробия с именем президента Владимира Путина. Плакаты, изображавшие могильный памятник, оперативно убрали сотрудники полиции. После этого сотрудники полиции пришли домой к Михаилу Клюкину, который опубликовал у себя на странице в соцсети Facebook репост с фотографией акции.