В Москве мужчина с ножом пытался зарезать прохожих

Судя по кадрам, это произошло неподалеку от станции метро «Нагатинская». Мужчину, как пишет канал, задержали на Варшавском шоссе. Двое полицейских, скручивая его, били его ногами, передает Lenta.ru .

Автор видео, нецензурно выражаясь, рассказал, что злоумышленник с ножом бегал и резал людей. Он обратился к человеку в велосипедном костюме, спросив, порезал ли его мужчина, а тот ответил, что у него шок и он не знает.