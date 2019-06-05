Мария Юферева-Скуратовски официально стала руководителем эстонской делегации в ПАСЕ

За этот состав комиссии проголосовали 82 депутатов Рийгикогу. Голосов против и воздержавшихся не было.

Замещающие члены могут участвовать во всех сессиях ассамблеи и заседаниях комитетов, но при голосовании у Эстонии только три голоса, напомнил в среду портал новостей вещания.

Пленарные сессии ПАСЕ проходят четыре раза в год - в январе, апреле, июне и сентябре.

Официальные рабочие языки ПАСЕ - английский и французский.

ПАСЕ - консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов Совета Европы. В Совет Европы входят 47 государств.