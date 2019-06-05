Мария Юферева-Скуратовски официально стала руководителем эстонской делегации в ПАСЕ

В среду Рийгикогу сформировал эстонскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ее руководителем стала Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), также в состав делегации вошли Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) и Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии). Замещающими членами стали Индрек Саар (Социал-демократическая партия) и Райво Тамм ("Отечество").
За этот состав комиссии проголосовали 82 депутатов Рийгикогу. Голосов против и воздержавшихся не было.
Замещающие члены могут участвовать во всех сессиях ассамблеи и заседаниях комитетов, но при голосовании у Эстонии только три голоса, напомнил в среду портал новостей вещания.
Пленарные сессии ПАСЕ проходят четыре раза в год - в январе, апреле, июне и сентябре.
Официальные рабочие языки ПАСЕ - английский и французский.
ПАСЕ - консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов Совета Европы. В Совет Европы входят 47 государств.
Мария Юферева-Скуратовски в марте была избрана в Рийгикогу. С 2015 по 2019 год возглавляла столичный район Ласнамяэ. До этого была специалистом по СМИ Таллиннской городской управы, работала журналистом на Первом Балтийском канале. Член Центристской партии с 2013 года.