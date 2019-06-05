Фото: в котельной вспыхнул пожар, спасателям пришлось разбирать стену

В Вильяндимаа в Каркси-Нуйа в среду загорелась котельная, для тушения которой спасателям пришлось частично разобрать стену.
Сообщение о пожаре в Каркси-Нуйа поступило в 15.19. Из-за чего пожар начался по состоянию на 17 часов еще не было известно, поскольку спасатели занимались сносом перегородок, чтобы попасть к очагу возгорания. Ни один человек в пожаре не пострадал, сообщает Sakala.
Котельная принадлежит акционерному обществу Textuur, которое производит в Каркси-Нуйа панели из клееной древесины, детали мебели, опилочные брикеты и другие изделия из дерева. Также предприятие занимается поставкой тепла и теплой воды в многоквартирные дома небольшого города.