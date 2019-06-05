Фото: в котельной вспыхнул пожар, спасателям пришлось разбирать стену

Сообщение о пожаре в Каркси-Нуйа поступило в 15.19. Из-за чего пожар начался по состоянию на 17 часов еще не было известно, поскольку спасатели занимались сносом перегородок, чтобы попасть к очагу возгорания. Ни один человек в пожаре не пострадал, сообщает Sakala.