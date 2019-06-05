СМИ: российские хакеры взломали компьютеры представительства ЕС в Москве

За атакой, утверждают источники издания, могут стоять некие российские организации, передает "Интерфакс".

Специалисты ЕС обнаружили признаки кибершпионажа в апреле этого года, за несколько недель до выборов в Европарламент, сообщает издание. Кибератака началась в феврале 2017 года, она затронула как минимум два компьютера.

Эксперты не знают, какой объем информации был украден. Они не смогли определить и то, какую именно информацию похитили хакеры, сообщает BuzzFeed.

Публично сообщать о кибератаке Европейская служба внешних связей не стала, отмечает издание. Однако она подтвердила BuzzFeed тот факт, что произошел инцидент. Портал со ссылкой на источник утверждает, что за атакой могли стоять некие российские группировки.