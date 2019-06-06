Вне дома: сегодня выяснится, кто будет представлять Эстонию на европейском туре Bocuse d'Or в 2020 году

Отборочный тур проводится в Таллиннской школе обслуживания - TEKO, поварское образование в которой получило большинство поваров, украшающих собой кухни различных ресторанов Эстонии и других стран. Сейчас, пока наши участники уже вовсю готовят конкурсные блюда, давайте с ними познакомимся!

Александр Гуреев ФОТО: Bocuse dOr Eesti

Александер Гуреев окончил Таллиннскую школу обслуживания, также имеет диплом престижной международной кулинарной школы Le Cordon Bleu, который он получил в Лондоне.

Сейчас работает в Норвегии, в ресторане отеля Bristol в Осло.

Любимым продуктом Александра, по его собственному утверждению, является обычный ревень, который можно найти в каждом саду. Ревень - настоящий клад для повара, из него и с ним можно готовить массу блюд - от выпечки до маринадов.

А вдохновляет на поварское творчество Александра смена сезонов: ведь каждое время года приносит на кухню новые продукты.

Иван Дериземля ФОТО: Bocuse d`Or Eesti

Иван Дериземля окончил пярнуский Центр производственного обучения, сейчас работает в таллиннском ресторане Cru под руководством известного шефа, участника финала Bocuse d'Or 2015 года Дмитрия Халюкова. Дмитрий является и тренером Ивана на этом соревновании.

Вдохновение для своего творчества он черпает на кухне, ведь именно там молодому повару приходится проводить много времени. Иван любит читать. По его мнению, лучший продукт для кулинарии - птичье мясо. Особенно он ценит мясо курицы и перепела. Как это ни парадоксально, но Иван считает, что эти продукты слишком просты и их создать из них блюдо высокой кухни очень сложно. Тем интереснее.

Пирет Пуссе ФОТО: Bocuse d’Or Eesti

Пирет Пуссе - единственная женщина на отборочном туре конкурса - уже имеет титул Повар года, который она получила в 2017 году, и почти десятилетний стаж работы. Сейчас она является су-шефом ресторана Noot в Пярну.

На конкурсе ей помогает звездная поварская пара: многократно титулованный шеф Рудольф Виснапуу и его сын Роланд.

Пирет черпает вдохновение в эстонской национальной кухне, очень любит изучать старинные кулинарные книги.

В качестве любимого продукта Пирет назвала непривычный для многих черный чеснок, а также все, что растет в лесах и на полях Эстонии - например, черемша.

Артур Казарицкий ФОТО: Bocuse d’Or Eesti

Свой творческий поварской путь Артур Казарицкий начинал в Таллинне, а затем работал в ресторанах разных стран.

Последние три года Артур трудится на кухне знаменитого, практически культового ресторана Geranium в Копенгагене. Опыт работы в заведении, имеющем три звезды Мишлена, безусловно, делает Артура сильным соперником.

Артур - фанат черного хлеба и не мыслит без него существования. Вдохновение черпает в природе, да и само место работы - весьма вдохновляющее, не правда ли?

Кайдо Метса ФОТО: Bocuse d’Or Eesti

Кайдо Метса - неоднократный участник различных кулинарных конкурсов. Свою профессиональную карьеру он начинал еще в ресторане Egoist, сейчас Кайдо - шеф-повар ресторана Juur.

Главный источник вдохновения для Кайдо - эстонская природа. Частичка эстонской природы на тарелке - залог успеха, считает повар.

Уже весной в лесу много вкусного и пригодного для кулинарных экспериментов, например, различные почки, побеги. В лесу все растет быстро, поэтому сейчас - самое время собирать эти природные и, главное, очень полезные ингредиенты.