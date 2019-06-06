Нетрезвый водитель без прав совершил ДТП: один человек пострадал

В среду, 5 июня, в Тартумаа нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором пострадал один человек, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 20.31 на 11-м километре шоссе Тарту – Ряпина – Вярска. Автомобиль Chrysler Voyager, за рулем которого находился нетрезвый и не имевший водительских прав 46-летний мужчина, совершил на перекрестке левый поворот и столкнулся с Volkswagen Transporter, которым управляла 27-летняя женщина.
Находившуюся в Volkswagen 49-летнюю пассажирку доставили в Клинику Тартуского университета.