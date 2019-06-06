С официального сайта EKRE убрали упоминание о высылке 553 беженцев

Три года назад СМИ сообщали, что на сайте EKRE есть информация, что стране стоит выслать 553 беженцев, хотя на тот момент в Эстонии их не было ни одного, пишет rus.err.ee.

Март Хельме тогда не согласился с тем, что их сайт создает впечатление, что в Эстонии уже проживают 553 беженца, которых надо отправить домой: "Нет такого впечатления. Это оставляет впечатление, что мы не хотим видеть их здесь!".

Хотя Эстония в итоге согласилась с квотой в 553 беженца, в последующие годы в Эстонию прибыли 206 военных беженцев, половина из которых уже покинули страну, а на данный момент в Эстонии проживают лишь 107 беженцев.

Два месяца назад у Марта Хельме спросили, почему на сайте EKRE до сих пор есть информация, что нужно выслать 553 беженцев, на что лидер национал-консерваторов ответил, что не собирается убирать эти данные, поскольку они напоминают людям, что угроза наплыва беженцев не миновала.