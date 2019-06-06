С официального сайта EKRE убрали упоминание о высылке 553 беженцев

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) убрала со своей официальной страницы вводящее в заблуждение упоминание о том, что стране стоит выслать 553 беженцев, хотя еще два месяца назад председатель партии Март Хельме говорил, что не собирается убирать это число.
Три года назад СМИ сообщали, что на сайте EKRE есть информация, что стране стоит выслать 553 беженцев, хотя на тот момент в Эстонии их не было ни одного, пишет rus.err.ee.
Март Хельме тогда не согласился с тем, что их сайт создает впечатление, что в Эстонии уже проживают 553 беженца, которых надо отправить домой: "Нет такого впечатления. Это оставляет впечатление, что мы не хотим видеть их здесь!".
Хотя Эстония в итоге согласилась с квотой в 553 беженца, в последующие годы в Эстонию прибыли 206 военных беженцев, половина из которых уже покинули страну, а на данный момент в Эстонии проживают лишь 107 беженцев.
Два месяца назад у Марта Хельме спросили, почему на сайте EKRE до сих пор есть информация, что нужно выслать 553 беженцев, на что лидер национал-консерваторов ответил, что не собирается убирать эти данные, поскольку они напоминают людям, что угроза наплыва беженцев не миновала.
Теперь же это число исчезло с официальной страницы EKRE. Его заменили фразой "Наша квота - 0".