Дело Роналду передано в федеральный суд

По данным Spiegel, адвокаты Кэтрин Майорги не смогли доставить иск Роналду и подали заявление в федеральный суд.

Ранее сообщалось, что дело было закрыто после уведомления о добровольном прекращении разбирательства.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.