СМИ: сбежавшего из Таллиннской тюрьмы в 2015 году заключенного задержали в Петербурге

Сухоцкий был задержан накануне на Садовой улице в центре Петербурга, когда был остановлен полицейскими для проверки документов. Паспорт мужчины показался полицейским подозрительным. Сухоцкий был доставлен в отделение, где и выяснилось, что мужчина находится в международном розыске.

Сухоцкий был арестован по подозрению в сбыте наркотиков в августе 2015 года. Но 10 октября 2015 года он сбежал из тюрьмы Таллинна вместе с сокамерником Эдуардом Михайловым. Тогда полиция сообщила, что заключенные сломали решетки на окнах и перелезли через тюремный забор, используя компоненты строительного леса, предназначенные для ремонта ограждения.