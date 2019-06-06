СМИ: сбежавшего из Таллиннской тюрьмы в 2015 году заключенного задержали в Петербурге

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге задержан разыскиваемый Эстонией мужчина. В октябре 2015 года он и еще один заключенный сбежали из Таллиннской тюрьмы.
Сухоцкий был задержан накануне на Садовой улице в центре Петербурга, когда был остановлен полицейскими для проверки документов. Паспорт мужчины показался полицейским подозрительным. Сухоцкий был доставлен в отделение, где и выяснилось, что мужчина находится в международном розыске.
Сухоцкий был арестован по подозрению в сбыте наркотиков в августе 2015 года. Но 10 октября 2015 года он сбежал из тюрьмы Таллинна вместе с сокамерником Эдуардом Михайловым. Тогда полиция сообщила, что заключенные сломали решетки на окнах и перелезли через тюремный забор, используя компоненты строительного леса, предназначенные для ремонта ограждения.
Эдуарда Михайлова в ночь на 1 января 2016 года задержали в Ида-Вирумаа. Позднее он был осужден как за кражи, так и за побег из-под стражи. После этого случая Михайлов неоднократно наказывался в уголовном порядке. Последний раз его осудили за кражу в октябре прошлого года.