Лента-браслет поможет быстрее найти родителей потерявшегося на пляже ребенка

«Самое главное – чтобы родитель ни на секунду не оставлял своего ребенка без присмотра. Маленькие дети с большим интересом отправляются изучать все, что их окружает, и отвлекшийся на что-то родитель вмиг потеряет ребенка из виду», – сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.

Для того чтобы было проще свести друг с другом потерявшегося ребенка и его родителя, спасатели на воде рекомендуют надеть ребенку на запястье ленту-браслет с номером телефона родителя. Такие ленты-браслеты можно попросить у береговой охраны G4S на пляжах в Таллинне и Пярну.

Помимо этого, можно написать контактные данные водостойким маркером на руке ребенка, положить ему в карман записку со своим номером телефона или придумать другой способ найти вас, если ребенок потеряется. «Также можно надеть на ребенка головной убор яркого цвета: это не только поможет заметить его среди большого числа людей, но и защитит от солнца», – посоветовал Сеемель.

«Обращение к береговой охране за лентой-браслетом – это еще и хорошая возможность показать ребенку, что при необходимости можно попросить помощи у спасателя на воде в красно-белой форме». Однако родителям не стоит забывать, что лента-браслет ребенка не защитит: родители должны сами следить за своими детьми.

Если ребенок потерялся на пляже, смело обращайтесь за помощью к береговой охране. При этом важно уметь описать внешность ребенка. «Бывали случаи, когда родитель не мог описать внешность ребенка, а в самом страшном случае – не узнал своего ребенка на пляже», – рассказал Сеемель.

Родителям с маленькими детьми безопаснее всего находиться на пляже неподалеку от штаба береговой охраны: спасатели на воде смогут быстрее отреагировать, если что-то случится.