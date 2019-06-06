Лента-браслет поможет быстрее найти родителей потерявшегося на пляже ребенка

В жаркую погоду спасатели на воде G4S ежедневно помогают потерявшимся на пляже детям искать родителей. Береговая охрана советует надевать ребенку на запястье цветную ленту-браслет с номером телефона родителей: так спасатели быстрее найдут их.
«Самое главное – чтобы родитель ни на секунду не оставлял своего ребенка без присмотра. Маленькие дети с большим интересом отправляются изучать все, что их окружает, и отвлекшийся на что-то родитель вмиг потеряет ребенка из виду», – сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.
Для того чтобы было проще свести друг с другом потерявшегося ребенка и его родителя, спасатели на воде рекомендуют надеть ребенку на запястье ленту-браслет с номером телефона родителя. Такие ленты-браслеты можно попросить у береговой охраны G4S на пляжах в Таллинне и Пярну.
Помимо этого, можно написать контактные данные водостойким маркером на руке ребенка, положить ему в карман записку со своим номером телефона или придумать другой способ найти вас, если ребенок потеряется. «Также можно надеть на ребенка головной убор яркого цвета: это не только поможет заметить его среди большого числа людей, но и защитит от солнца», – посоветовал Сеемель.
«Обращение к береговой охране за лентой-браслетом – это еще и хорошая возможность показать ребенку, что при необходимости можно попросить помощи у спасателя на воде в красно-белой форме». Однако родителям не стоит забывать, что лента-браслет ребенка не защитит: родители должны сами следить за своими детьми.
Если ребенок потерялся на пляже, смело обращайтесь за помощью к береговой охране. При этом важно уметь описать внешность ребенка. «Бывали случаи, когда родитель не мог описать внешность ребенка, а в самом страшном случае – не узнал своего ребенка на пляже», – рассказал Сеемель.
Родителям с маленькими детьми безопаснее всего находиться на пляже неподалеку от штаба береговой охраны: спасатели на воде смогут быстрее отреагировать, если что-то случится.
Тем, кто идет на пляж с детьми, береговая охрана советует взять и для себя, и для ребенка солнцезащитный крем и питьевую воду. «Именно в первые жаркие дни лета многие не пользуются кремом от солнца, чтобы побыстрее загореть. Но так вы рискуете получить солнечный ожог и испортить себе последующий отдых», – предупредил Сеемель.