Хет-трик КриРо вывел Португалию в финал Лиги наций

Роналду сделал 53-й хет-трик в карьере, седьмой – в составе португальской сборной.

34-летний форвард забил три мяча впервые после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0), прошедшего в марте.

За национальную команду Роналду не забивал три гола после игры с Испанией (3:3) на ЧМ-2018.

Это 88-й мяч Роналду в 157 играх за национальную команду. Среди бомбардиров сборных он уступает лишь иранцу Али Даеи (109 голов).

Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота Португалии после изучения момента с помощью системы VAR.

Команды обменялись атаками, во время которых футболисты требовали пенальти.

Судья на 52-й минуте встречи зафиксировал нарушение в штрафной площади сборной Швейцарии со стороны защитника Фабиана Шера на Бернарду Силве и указал на 11-метровую отметку, однако решил удостовериться в своей правоте и воспользовался VAR.

После изучения видеоповтора Брих отменил свое решение и назначил пенальти в ворота Португалии, увидев фол, произошедший в штрафной португальцев в предыдущей атаке. Судья мог решить, что Пепе сыграл рукой или Нелсон Семеду сбил Стивена Цубера.