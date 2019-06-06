Партия реформ: акциз на пиво надо снизить более чем на 30 процентов

Оппозиционная Партия реформ внесла предложения о поправках в инициированный правящими политическими силами законопроект о снижении акциза на алкоголь на 25%. По оценке оппозиции, акциз на крепкий и слабый алкоголь должен снижаться по разным ставкам.
Согласно предложению, представленному парламентской фракцией Партии реформ, акциз на пиво следует снизить на 33%, а акциз на крепкий алкоголь - на 4,3%.
По мнению реформистов, с помощью этой меры можно будет прекратить приграничную торговлю в Южной Эстонии, поскольку, согласно исследованиям фирмы KPMG, жители Эстонии в основном покупают в Латвии именно пиво, пишет rus.err.ee.
Еще одна поправка, которую предложила фракция Партия реформ, предусматривает снижение акцизов на вино и полученные процессом брожения напитки крепостью свыше 6% на 16,7%, а на вино и полученные процессом брожения напитки крепостью менее 6% - на 37%.