МВФ не ожидает рецессии из-за торгового конфликта США и Китая

Тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и как следствие - к снижению темпов роста мировой экономики в целом, пишет DW.com. Однако глобальной рецессии ждать не следует. Об этом в интервью агентству Reuters в среду, 5 июня, рассказала в глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард

По ее словам, торговая война между США и Китаем может в следующем году стоить мировой экономике 0,5 процента валового внутреннего продукта, что по объему больше, чем весь ВВП ЮАР. "Это причиненные самому себе раны, которых следует избегать", - заявила экономист.

Разрешить торговые споры

Незадолго до саммита G20 в Японии, запланированного на 8 и 9 июня, Лагард обратилась к министрам финансов и руководителям центральных банков стран-членов организации с призывом разрешить текущие торговые споры. По словам главы МВФ, эта задача сейчас является для мировой экономики "приоритетом".

При этом эксперт предупредила, что последствия нового финансового кризиса на мировом рынке могут оказаться более серьезными, чем в 2008 году, потому что большинство государств уже использовали доступные им валютные инструменты регулирования.

Американские пошлины на товары из Мексики и Китая

После провала американо-китайских торговых переговоров в мае 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь поднять пошлины на китайские товары до 25 процентов.

На прошлой неделе глава Белого дома также пригрозил поднять торговые пошлины на все импортируемые из Мексики товары, если эта латиноамериканская страна "не предпримет действенных усилий" для ограничения нелегальной миграции в США.

В 2018 году объем экспорта китайских товаров в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.

Прогнозы МВФ относительно роста мирового ВВП

В апреле 2019 года МВФ понизил свои прогнозы относительно роста мирового ВВП до 3,3 процентов, однако указал, что в конце года прогноз на 2020 год может быть скорректирован до 3,6 процентов.