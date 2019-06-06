Неймар снова получил травму и заплакал

Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (2:0) и был заменен на 21-й минуте.
У Неймара, предположительно, травма правого голеностопа.
После замены нападающий «ПСЖ» плакал на скамейке и смог уйти в раздевалку только с помощью персонала.
Участие Неймара в Кубке Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля, находится под вопросом.
Не смог Неймар и самостоятельно покинуть стадион. На видео, которое появилось в соцсетях видно, что футболист только при помощи костлей смог дойти до автобуса сборной Бразилии.
🚨¡OJO!🚨 NEYMAR ABANDONA CON MULETAS el estadio tras salir LESIONADO en el partido con BRASIL (📹 IG: leonardobaran) pic.twitter.com/OBRbLBHBAZ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2019