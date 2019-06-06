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Неймар снова получил травму и заплакал

Soccer Football - International Friendly - Brazil v Qatar - Mane Garrincha Stadium, Brasilia, Brazil - June 5, 2019 Brazilâs Neymar receives treatment from medical staff REUTERS/Ueslei Marcelino

ФОТО: Ueslei Marcelino / REUTERS

Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (2:0) и был заменен на 21-й минуте.

У Неймара, предположительно, травма правого голеностопа.

После замены нападающий «ПСЖ» плакал на скамейке и смог уйти в раздевалку только с помощью персонала.

Участие Неймара в Кубке Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля, находится под вопросом.

Не смог Неймар и самостоятельно покинуть стадион. На видео, которое появилось в соцсетях видно, что футболист только при помощи костлей смог дойти до автобуса сборной Бразилии.

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