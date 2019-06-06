Неймар снова получил травму и заплакал

У Неймара, предположительно, травма правого голеностопа.

После замены нападающий «ПСЖ» плакал на скамейке и смог уйти в раздевалку только с помощью персонала.

Участие Неймара в Кубке Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля, находится под вопросом.

Не смог Неймар и самостоятельно покинуть стадион. На видео, которое появилось в соцсетях видно, что футболист только при помощи костлей смог дойти до автобуса сборной Бразилии.