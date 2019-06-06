Эстония теряет на подделках и пиратстве 95 миллионов евро в год

Согласно новому исследованию Департамента интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO), из-за подделки и пиратства Эстония ежегодно теряет до 95 миллионов евро в год.
Во всем ЕС в 11 основных экономических секторах ущерб от подделки и пиратства достигает 60 миллиардов в год. В Эстонии годовой ущерб в размере 95 миллионов евро составляет 7,6% продаж в 11 секторах. Неполученный доход от продаж в Эстонии составляет 72 евро в год на человека.
EUIPO в течение 2012-2016 годов наблюдала за экономическим влиянием подделок на 11 секторов, которые считаются наиболее уязвимыми в плане нарушений интеллектуальной собственности. Это изделия косметики и личной гигиены, одежда, обувь, спортивные товары, игрушки и игры, украшения и часы, сумки и чемоданы, музыкальные записи, спиртные напитки и вины, лекарства, пестициды и смартфоны.
«Экономический рост в Европе и создание рабочих мест зависит от таких промышленных секторов, как изученные в ходе этого исследования 11 секторов. Причем исследования показывают, как подделка и пиратство могут угрожать экономическому росту и рабочим местам», - сказал исполнительный директор EUIPO Кристиан Аршамбо.
Учитывая, что легальные производители производят меньше, чем могли бы в отсутствие подделок, оплачивая при этом труд меньшего количества работников, анализ отмечает, что в ЕС в этих секторах потеряно до 468 000 рабочих мест.
Это вторая опубликованная EUIPO оценка экономического влияния подделок и пиратства в основных секторах экономики, наиболее уязвимых с точки зрения нарушений права интеллектуальной собственности. По сравнению с прошлым отчетом недополученный доход уменьшился в ЕС во всех исследованных секторах за исключением двух: одежды и обуви и косметики с предметами гигиены.
Из эти секторов самый большой объем продаж в ЕС и самая высокая трудовая занятость в секторе одежды, обуви и аксессуаров. Там Евросоюз теряет из-за пиратства и подделок около 28,4 миллиарда евро в год, т.е. 7,8% общих продаж.
В Эстонии этот сектор недосчитывается 48 миллионов евро в год, т.е. даже 9,9% дохода.
EUIPO исследовала также спрос, а точнее отношение граждан Евросоюза к интеллектуальной собственности и готовность употреблять нелегальную продукцию. В основном потребителей подталкивает к покупке подделок более низкая цена, легкая доступность и недостаточное социальное осуждение таких покупок.