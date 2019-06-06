Эстония теряет на подделках и пиратстве 95 миллионов евро в год

EUIPO в течение 2012-2016 годов наблюдала за экономическим влиянием подделок на 11 секторов, которые считаются наиболее уязвимыми в плане нарушений интеллектуальной собственности. Это изделия косметики и личной гигиены, одежда, обувь, спортивные товары, игрушки и игры, украшения и часы, сумки и чемоданы, музыкальные записи, спиртные напитки и вины, лекарства, пестициды и смартфоны.

«Экономический рост в Европе и создание рабочих мест зависит от таких промышленных секторов, как изученные в ходе этого исследования 11 секторов. Причем исследования показывают, как подделка и пиратство могут угрожать экономическому росту и рабочим местам», - сказал исполнительный директор EUIPO Кристиан Аршамбо.

Учитывая, что легальные производители производят меньше, чем могли бы в отсутствие подделок, оплачивая при этом труд меньшего количества работников, анализ отмечает, что в ЕС в этих секторах потеряно до 468 000 рабочих мест.

Это вторая опубликованная EUIPO оценка экономического влияния подделок и пиратства в основных секторах экономики, наиболее уязвимых с точки зрения нарушений права интеллектуальной собственности. По сравнению с прошлым отчетом недополученный доход уменьшился в ЕС во всех исследованных секторах за исключением двух: одежды и обуви и косметики с предметами гигиены.

Из эти секторов самый большой объем продаж в ЕС и самая высокая трудовая занятость в секторе одежды, обуви и аксессуаров. Там Евросоюз теряет из-за пиратства и подделок около 28,4 миллиарда евро в год, т.е. 7,8% общих продаж.

В Эстонии этот сектор недосчитывается 48 миллионов евро в год, т.е. даже 9,9% дохода.