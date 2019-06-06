В Эстонии скачкообразно выросло количество свободных рабочих мест

Тем самым в Эстонии по-прежнему более 10 000 вакантных должностей, эта тенденция сохраняется с первого квартала 2017 года, сообщил Департамент статистики.

Общее число рабочих мест в первом квартале составляло 608 150, что по сравнению с предыдущим кварталом почти на 2% больше. В общем числе рабочих мест самую большую долю по-прежнему составляют сферы обрабатывающей промышленности, торговли и образования.

Кроме того, обрабатывающая промышленность и торговля по-прежнему остаются самыми крупными работодателями в Эстонии – в этих сферах деятельности число вакантных должностей составляло соответственно почти 1500 и 1800. За ними следуют сфера публичного администрирования и государственной обороны, где 1100 свободных должностных мест.

Большинство, или 75% свободных должностей по-прежнему в Харьюском уезде, в т.ч. в Таллинне 64%. Далее следуют Тарту (8%), Пярну (4%) и Ида-Вирумаа (3%).