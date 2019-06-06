Юхан Рауд: Лаагна-теэ и радиоактивная Литва

Да, об этом уже много говорилось, что Кристофер Нолан – один из мировых топ-режиссеров, постановщик высшего класса, фильмы которого знают почти все – в том числе сторонники Кылварта. Говорилось и о том, что в случае позитивного опыта новый фильм может привести в Таллинн еще много частного капитала. Уже из-за всемирно известного кинорежиссера в Эстонии были бы заинтересованы и другие киностудии – ожидается даже рождение так называемого «Талливуда».

Но здесь есть еще один интересный аспект. Кылварт пояснил свое мнение и в эстетических категориях, выразив обеспокоенность тем, как Таллинн выглядел бы в фильме. Это странный упрек для каждого, кто видел фильмы Нолана хоть одним глазком. Но на самом деле, неважно, будет ли «Догма» красивой или Таллинн будет изображен, так сказать, правильно – хорошее произведение искусства не должно быть (туристической) пропагандой.

Если Вильнюс может на съемках сериала, основанного на событиях трагической катастрофы на атомной станции, заработать сумасшедшие деньги, славу и приобрести уверенность в себе, почему нельзя ожидать того же эффекта от фильма Нолана в Таллинне?

С моей точки зрения, Нолан мог бы ставить на Лаагна-теэ и боевики, и ужастики. Хотя этого, очевидно, не произойдет, это было бы во всех смыслах позитивное развитие, которое не определило бы Таллинн, но точно расширило бы его в художественном плане. Как еще мы смогли бы увидеть в наших кино качественный голливудский фильм стоимостью в сотни миллионов долларов, который был бы снят здесь же?

Еще об эстетике: недавно я был в Вильнюсе, где встречался с одним представителем городского центра развития, который два часа с энтузиазмом рассказывал мне, насколько ликуют литовцы, что сериал «Чернобыль» снимали в том числе и в литовской столице. В позитивном ли свете показан Вильнюс в этом сериале? Даже не знаю. Но на имидж и самопрезентацию этого города он повлиял очень хорошо.

Если Вильнюс может на съемках сериала, основанного на событиях трагической катастрофы на атомной станции, заработать сумасшедшие деньги, славу и приобрести уверенность в себе, почему нельзя ожидать того же эффекта от фильма Нолана в Таллинне? Особенно если речь идет о произведении одного из самых востребованных режиссеров мира?