Все пути ведут в театр: как найти частный самолет для актрисы и не опустить руки у первого барьера

А личным выбором Светланы Янчек был «Царь Эдип» петербургского Театра на Литейном - ей очень нравился этот спектакль. Он и стал для нее первым неординарным испытанием.

Ксения Раппопорт в спектакле «Царь Эдип». ФОТО: Николай Шарубин

Актриса в воздухе - публика в зале

Главную женскую роль в спектакле играла замечательная актриса Ксения Раппопорт. Летела она в Таллинн на фестиваль из Италии, со съемок. И не успела на пересадочный рейс в Праге. В Таллинне об этом узнали за четыре часа до начала спектакля. И принялись быстро искать варианты. Но рейсов не было! И родилась безумная идея – отправить за ней в Прагу частный самолет.

«Мы нашли компанию в Эстонии, которая сотрудничает с немецкой авиакомпанией - они нашли во Франкфурте небольшой самолетик. Но потребовали гарантию, что этот рейс будет оплачен. Суббота. Все учреждения закрыты. Мы не можем даже попросить гарантийное письмо у министерства. В таком случае, сказали нам, принесите денежный залог в офис эстонской фирмы, иначе самолет из Франкфурта в Прагу не вылетит. Но это тоже было нереально – наличных денег у нас не было», - вспоминает Светлана Янчек.

Но в команде был Александр Сергеевич Ильин - он нашел затребованную сумму, которая тогда казалась просто нереальной. «Дипломат» с деньгами доставили в офис - самолет вылетел из Франкфурта, приземлился в Праге, забрал Ксению Раппопорт. Потом она рассказывала, что чувствовала себя в этом самолетике, «как лягушонка в коробчонке»: ужасно болтало и трясло!

Раппопорт в воздухе, а публика - в зале. И тогда Ильин отправил курьера – благо, магазины, в отличие от учреждений, работали, и ограничений на продажу алкоголя не было. Привезли закуску… Попутно директор театра на Литейном и Ильин непринужденно общались со сцены с публикой. Параллельно поступали сводки: Ксения Раппопорт приземляется, проходит паспортный контроль… В аэропорту ее ждала машина. Когда было объявлено, что она едет по бульвару Мере, публика высыпала на ступеньки центра культуры Salme - и встретила актрису аплодисментами. Она вышла из машины – и расплакалась. Как метеор переоделась – и через пять минут вышла на сцену. Спектакль начался. И это был замечательный спектакль!

Не останавливаться после первого «нет»

Первый фестиваль был самый сложный, потому что первый шаг - самый трудный. Уже потом была пройдена хорошая школа, и был усвоен главный урок – всегда добиваться результата.

«Поначалу я куда-то приходила, что-то объясняла, мне по каким-то причинам отказывали - я уходила и начинала продумывать другой вариант. Сейчас до второго варианта дело доходит крайне редко», - говорит Светлана Янчек.

Помнится, открывался первый фестиваль в Эстонском драматическом театре. А там накануне была премьера, и на фасаде висел огромный баннер с портретом Марии Авдюшко. Снимать его не разрешили - директором театра был муж актрисы, аргумент веский. И баннер «Золотой Маски» красовался на Центре русской культуры, где был офис фестиваля.

«Приезжает из Москвы генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина, проходит мимо театра. «Это что такое?» Объясняю. «Надо повесить наш». – «Но это невозможно». - «Почему? Влезают четыре человека, отвязывают один баннер, вешают другой». И вдруг я поняла: в самом деле, почему нет? И за два часа до открытия наверх взобрались четыре человека… А после спектакля наш баннер сняли и повесили обратно Марию Авдюшко».