Кылварт сомневается, что фильм Нолана оставит хорошее впечатление о Таллинне

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что горуправа даже не будет обсуждать закрытие на месяц по Лаагна-теэ ради съемок нового фильма Tenet режиссера Кристофера Нолана. Но городские власти готовы рассмотреть вариант закрытия этой дороги по графику - не в часы пик и по выходным, пишет Postimees.

Кылварт отметил, что желание закрыть Лаагна-теэ вызвало острую дискуссию. «Говорили, что если Лаагна-теэ пришлось бы закрыть на ремонт, никто бы не спросил, а надо ли. В случае дорожного ремонта очевидна польза для горожан. И, конечно, невозможно организовать ремонт дороги таким образом, чтобы полностью закрыть Лаагна-теэ», - сказал Кылварт на вчерашней пресс-конференции горуправы.

«Безусловно, Таллинн понимает, что этот проект принес бы деньги государству и частным предприятием, а также позитивно сказался на имидже. Но никто не спрашивает, каким в фильме будет представлен Таллинн. Можно было бы выяснить, какое впечатление останется о нас, ведь основные места съемок - Лаагна-теэ и Горхолл, а не Старый город или Пирита-теэ», - заявил мэр.

По данным Postimees, Эстония первым делам поинтересовалась у команды Warner Bros, планируется ли в фильме представлять нашу страну в негативном свете. Ответ был однозначный - нет.

Кылварт отметил, что город по-прежнему готов обсуждать реальные возможности для закрытия Лаагна-теэ, но выдвигает свои условия: «Мы с Транспортным департаментом обсудили возможности закрытия Лаагна-теэ и сегодня уже можем говорить о конкретных условиях со стороны города. Во-первых, закрытие Лаагна-теэ на месяц не представляется возможным. В июле состоится Певческий праздник, во время которого невозможно закрыть Лаагна-теэ. Во-вторых, полное закрытие дороги также не представляется возможным, это реализуемо только по графику».

Закрытие дороги по графику, по его словам, означает, что в дни с наибольшей нагрузкой, то есть в понедельник и вторник, движение по Лаагна-теэ должно быть открыто. «В среду, четверг и пятницу проезд по Лаагна-теэ нужно обеспечить в утренние часы пик по направлению в центр города и вечером - в направлении Ласнамяэ. Единственная возможность перекрыть движение полностью - на выходных», - объяснил мэр.

По его заверению, абсолютно безосновательны разговоры, что благодаря закрытию Лаагна-теэ город заработает огромные деньги: «За полное закрытие дороги, согласно закону, город может получить 60 000-70 000 евро. За эти деньки, к сожалению, ничего существенного не сделаешь».

Более конкретные пожелания кинематографистов - секрет, как и все другое, что связано с фильмом Нолана. «Поскольку это ходатайство частного предприятия, мы не можем оглашать его суть, ведь речь идет о так называемой коммерческой тайне», - сказал руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

«Но сейчас это ходатайство рассматривается и мэр озвучил, на каких условиях съемки фильма могут проходить на Лаагна-теэ. Если мы посмотрим на общественный транспорт под тем углом, что Лаагна-теэ придется закрыть, то тогда важно понять, как и какие линии нужно перенаправить, где нужны дополнительные автобусы, каковы резервы, каковы опасности, где может потребоваться помощь регулировщиков и так далее», - рассказал Рюйтельмаа.