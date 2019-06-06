Крупные таллиннские торговые центры украдкой подыскивают женихов

Рынок таллиннских торговых центров с годами приобрел новые масштабы. На рынок пришел T1, торговые центры «Юлемисте» и «Рокка-аль-Маре» расширились, перестройка центра «Кристине» сейчас в полном разгаре. В то же время количество клиентов значительно не увеличилось, поэтому конкуренция как для клиентуры, так и для арендаторов стала намного более плотной, чем когда-либо раньше, и заставила собственников центров посматривать в сторону потенциальных покупателей. Пассивную продажу подтверждают многие эксперты в области недвижимости, но кто именно продает, раскрывать не хотят.

У собственника «Кристийне» и «Рокка-аль-Маре» планов продажи нет

Руководитель по инвесторскому общению Citycon Микко Похьяла сказал, что бизнес на недвижимости уже по своей сути – богатая на сделки область деятельности, где имущество довольно часто покупается и продается, однако сейчас у предприятия нет планов продажи своего имущества в Таллинне.

Линда Эйхлер. ФОТО: Михкель Марипуу

Руководитель торговых центров «Кристийне» и «Рокка-аль-Маре» Линда Эйхлер сказала, что в последние годы конкуренция на рынке таллиннских торговых центров, безусловно, уплотнилась, а доля онлайн-торговли увеличилась, но значительного передела рынка не произошло, поскольку главным в торговле являются – хорошее место расположения и выбор арендаторов.

«Последние два года были проблематичными, прежде всего, для новых центров, поскольку лучше места разобрали уже 10 лет назад, а крупные арендаторы не заинтересованы в открытии новых магазинов в торговых центрах, расположенные рядом друг с другом», - добавила она.

Реэт Пяргма