Много или мало? В тюрьмах Эстонии содержатся менее 2500 человек

Во второй половине мая число заключенных в эстонских тюрьмах впервые снизилось до 2500 человек. Всего 1993 признанных виновными и 499 задержанных. В открытой тюрьме содержатся 155 человек, а под уголовным надзором, то есть вне тюрьм, пребывает 4191 человек.