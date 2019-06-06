Чт, 6.06.2019
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  • Если бы не спасатели, пожар в социальном доме мог закончиться трагедией

Если бы не спасатели, пожар в социальном доме мог закончиться трагедией

Пожарные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В среду вечером в Раквере произошел пожар в одной из квартир социального дома. Спасатели помогли отравившемуся дымом жильцу выбраться на улицу.

Сообщение на пульт дежурного поступили в 17.32. Расположенная на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома квартира была в дыму, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатели проникли в квартиру, где на кухне огнем была охвачена плита и вытяжка. Обнаруженного в квартире человека, отравившегося угарных газом, передали медикам.

Возгорание было ликвидировано в 18.12. В квартире отсутствовал дымовой датчик. Причины пожара устанавливаются.

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