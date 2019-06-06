Если бы не спасатели, пожар в социальном доме мог закончиться трагедией

В среду вечером в Раквере произошел пожар в одной из квартир социального дома. Спасатели помогли отравившемуся дымом жильцу выбраться на улицу.
Сообщение на пульт дежурного поступили в 17.32. Расположенная на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома квартира была в дыму, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
Спасатели проникли в квартиру, где на кухне огнем была охвачена плита и вытяжка. Обнаруженного в квартире человека, отравившегося угарных газом, передали медикам.
Возгорание было ликвидировано в 18.12. В квартире отсутствовал дымовой датчик. Причины пожара устанавливаются.